Тудор — о поражении от «Реала»: «Парни отдали все силы»

Главный тренер «Ювентуса» Игор Тудор прокомментировал поражение команды в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира против «Реала» (0:1).

«Команда придерживалась плана на игру. Парни отдали все силы, они сделали, что могли, в играх против топ-команд и сделают выводы. Нам нужно хорошо отдохнуть и продолжить работу. Мы знали, насколько силен «Реал», но нам удалось создать не один момент. Нам было тяжело и это нормально», — цитирует Тудора Tuttomercatoweb.