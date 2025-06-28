Алонсо — о матче против «Ювентуса» на КЧМ: «Это клуб с богатой историей, будет сложно»

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо поделился ожиданиями от матча против «Ювентуса» в 1/8 финала клубного чемпионата мира.

«Как только вы выходите из групп, каждый матч становится почти финалом. «Юве» есть «Юве», это клуб с богатой историей в Европе. Результат против «Сити» не имеет значения, у них отличная команда, и это будет очень сложный матч», — приводит Tuttosport слова Алонсо.

Матч между командами состоится 1 июля в Майами-Гарденс.

«Реал» вышел в плей-офф клубного чемпионата мира с первого места в группе Н, в которой играл вместе с «Аль-Хилялем», «Зальцбургом» и «Пачукой». «Ювентус» занял второе место в группе G, где его соперниками были «Манчестер Сити», «Аль-Айн» и «Видад».