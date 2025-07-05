Луис Энрике — о «Баварии»: «Это матч против одной из лучших команд мира»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике поделился ожиданиями от матча с «Баварией» в 1/4 финала клубного чемпионата мира.

«В этом сезоне мы уже встречались с «Баварией». Это будет открытая игра двух атакующих команд. Я уверен, болельщики оценят это. Мы хотим побеждать и продвигаться на турнире, это наша четкая цель. Реванш против «Баварии»? Для меня все по-другому. Я не испытываю чувства мести. Месть за что? За матч на стадии Лиги чемпионов? Мы сыграет в четвертьфинале, и для меня этого достаточно, чтобы быть мотивированным», — приводит слова Энрике Bayern & Germany.

Матч между «ПСЖ» и «Баварией» пройдет в субботу, 5 июля, на стадионе «Мерседес-Бенц». Начало — в 19.00 по московскому времени.