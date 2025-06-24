Луис Энрике — о выходе «ПСЖ» в 1/8 финала клубного ЧМ: «Мы должны были сделать свою работу, и мы ее сделали»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике подвел итоги матча против «Сиэтла» (2:0) в третьем туре группового турнира клубного чемпионата мира.

«Мы должны были делать свою работу, и мы ее сделали. Я доволен. Трудно играть в другом климате, нежели в Европе.

В начале матча мы испытывали проблемы, я был недоволен. Необходимо было вернуться в нужное русло, игроки это сделали.

Надеюсь, Дембеле будет доступен в 1/8 финала. Наша команда готова, но если Усман вернется, мы станем еще лучше», — приводит слова Энрике Le Parisien.

«ПСЖ» (6 очков) выиграл группу B и вышел в плей-офф турнира. В 1/8 финала парижане сыграют с командой, которая займет второе место в квартете A, лидерство в котором за тур до конца делят «Палмейрас» и «Интер Майами».