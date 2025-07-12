Энрике: «Я был гораздо успешнее в те времена, когда не побеждал, а меня критиковали до смерти»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике в преддверии финала клубного чемпионата мира поделился мнением о своей карьере и рассказал, как относится к критике.

Парижане поборются за трофей с «Челси». Матч пройдет 13 июля в Ист-Ратерфорде (США).

«Мне нравится моя работа, моя карьера, особенно в трудные времена. Когда дела идут неважно, я чувствую себя лучше. Приятно, когда все получается, потому что самое главное в победе — радовать тех, кто нас поддерживает. Я был гораздо успешнее в те времена, когда не побеждал, а вы критиковали меня до смерти. Я по-прежнему совершаю много ошибок. Но результат есть результат. Мы должны выиграть финал клубного чемпионата мира. Нужно выложиться на сто процентов. Мы видели «Ман Сити». Они выигрывали все подряд, а потом проиграли десять матчей, и их уничтожают. Пеп по-прежнему лучший тренер, а его уничтожают», — приводит As слова Энрике.

Энрике возглавляет «ПСЖ» с 2023 года. Команда под его руководством дважды становилась чемпионом Франции, дважды — обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также выиграла Лигу чемпионов.