Футбол
Клубный ЧМ
Новости
Плей-офф / Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
Клубный ЧМ

12 июля 2025, 17:20

Энрике: «Я был гораздо успешнее в те времена, когда не побеждал, а меня критиковали до смерти»

Алина Савинова

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике в преддверии финала клубного чемпионата мира поделился мнением о своей карьере и рассказал, как относится к критике.

Парижане поборются за трофей с «Челси». Матч пройдет 13 июля в Ист-Ратерфорде (США).

«Мне нравится моя работа, моя карьера, особенно в трудные времена. Когда дела идут неважно, я чувствую себя лучше. Приятно, когда все получается, потому что самое главное в победе — радовать тех, кто нас поддерживает. Я был гораздо успешнее в те времена, когда не побеждал, а вы критиковали меня до смерти. Я по-прежнему совершаю много ошибок. Но результат есть результат. Мы должны выиграть финал клубного чемпионата мира. Нужно выложиться на сто процентов. Мы видели «Ман Сити». Они выигрывали все подряд, а потом проиграли десять матчей, и их уничтожают. Пеп по-прежнему лучший тренер, а его уничтожают», — приводит As слова Энрике.

Энрике возглавляет «ПСЖ» с 2023 года. Команда под его руководством дважды становилась чемпионом Франции, дважды — обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также выиграла Лигу чемпионов.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Луис Энрике (тренер)
Читайте также
Три человека погибли при стрельбе в Австралии
Стали известны причины смерти гроссмейстера Народицкого
Путин заявил о возможности взноса в «Совет мира» из замороженных активов РФ
ДНК-тест подтвердил, что найденное в Босфоре тело принадлежит пловцу Свечникову
«Спартак» получил отказ в Калининграде, «Зенит» сбивает цену за Воробьева. Главные трансферные слухи РПЛ за 22 января
Рекордная цена на серебро не говорит о появлении нового инструмента для вложений. Что это значит для инвестора
Популярное видео
«Марсель» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, видеообзор
«Марсель» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
Большое интервью Дзюбы. Обо всем, кроме футбола!
Большое интервью Дзюбы. Обо всем, кроме футбола!
«Селтик» — «Рома»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Рома»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Базель» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Базель» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Бранн» — «Фенербахче»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Бранн» — «Фенербахче»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Лудогорец» — ПАОК: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Лудогорец» — ПАОК: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Штурм» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Штурм» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Пафос»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Пафос»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Наполи»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Наполи»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Аякс»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Аякс»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Челси»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Челси»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Атлетико»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Атлетико»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Славия»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Славия»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Марсель»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Марсель»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Клубный ЧМ 2025: расписание и результаты матчей, итоги группы, сетка плей-офф
Кукурелью напугало присутствие Трампа на церемонии награждения после финала КЧМ-2025
«Реал» предложил проводить клубный ЧМ раз в два года
Мареска показал, в чем сила его «Челси». Но получится ли развить успех?
Трамп пошутил, что может переименовать «соккер» в «футбол» в США
Доннарумму признали лучшим в составе «ПСЖ» в финале КЧМ
Палмер — о Трампе на подиуме во время вручения трофея КЧМ: «Я был в недоумении»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Rutozid

    > Мы видели «Ман Сити». Они выигрывали все подряд, а потом проиграли десять матчей, и их уничтожают. Пеп по-прежнему лучший тренер, а его уничтожают» Есть оценка специалиста. А есть х пойми кого. Специалист - он и в Африке специалист.

    13.07.2025

    • Палмер — о финале клубного ЧМ: «Возможно, «ПСЖ» лучшая команда в мире, но мы готовы»

    Инфантино назвал огромным успехом проведение клубного чемпионата мира

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости