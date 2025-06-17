Тренер «Лос-Анджелеса» Черундоло: «Челси» победил заслуженно»

Главный тренер «Лос-Анджелеса» Стив Черундоло подвел итоги матча против «Челси» (0:2) в первом туре групповой стадии клубного чемпионата мира.

«Я думаю, что «Челси» победил заслуженно. Мы вернулись в игру и во втором тайме играли немного лучше, и у нас был шанс сравнять счет», — приводит слова Черундоло пресс-служба ФИФА.

После первого тура «Челси» делит лидерство в группе D с «Фламенго». Третье и четвертое место занимают тунисский «Эсперанс» и «Лос-Анджелес». В следующем матче команда МЛС сыграет с «Эсперансом». Игра пройдет в субботу, 21 июня.