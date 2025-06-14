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14 июня 2025, 21:17

Маскерано — об участии «Интер Майами» в клубном ЧМ: «Мы хотим быть главными героями»

Алина Савинова

Главный тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано поделился ожиданиями от клубного чемпионата мира.

«Это привилегия, что в настоящее время я могу тренировать команду, которая будет участвовать в таком важном соревновании. Думаю, здесь должно быть больше страсти, чем на чемпионате мира, потому что обычно футбольные фанаты в первую очередь болеют за свой клуб, а затем за свою страну. Так что соревнования будут выглядеть немного по-другому, но я уверен, что будет очень похожая атмосфера, к которой мы привыкли во время чемпионатов мира», — приводит Goal слова Маскерано.

Тренер отметил, что, несмотря на отсутствие у «Интер Майами» новых игроков, клуб возлагает большие надежды на этот турнир.

«Цель состоит в том, чтобы попытаться соревноваться на пределе своих возможностей, как мы это делаем на всех соревнованиях, попытаться пройти групповой этап и попасть в 1/16 финала. План состоит в том, чтобы быть главным героем, конкурировать, нейтрализовать ключевых игроков соперников и ограничить их сильные стороны», — добавил специалист.

«Интер Майами» сыграет в одной группе с «Аль-Ахли», «Палмейрасом» и «Порту». В плей-офф турнира выйдут команды, занявшие первое и второе места в квартете.

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Хавьер Маскерано
Футбол
ФК Интер Майами
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