Тренер «Интер Майами» Маскерано: «Месси — игрок, который показывает нам, как соревноваться»

Главный тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано после победы над «Порту» (2:1) на клубном чемпионате мира ответил на вопрос о роли форварда Лионеля Месси в команде.

«Он — игрок, который показывает нам, как соревноваться, его голод, его желание продолжать бороться. Даже уставший и с ушибом, он продолжать помогать команде в последние минуты, чтобы добиться результата. Он тот, кто ведет нас вперед. Мы знаем, что его присутствие дает нам преимущество», — приводит слова Маскерано пресс-служба ФИФА.

«Интер Майами» одержал первую победу на клубном чемпионате мира. На старте турнира клуб из МЛС сыграл вничью с «Аль-Ахли» (0:0). Следующий матч команда Месси проведет 24 июня против «Палмейраса».