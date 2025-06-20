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20 июня 2025, 08:16

Тренер «Интер Майами» Маскерано: «Месси — игрок, который показывает нам, как соревноваться»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Главный тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано после победы над «Порту» (2:1) на клубном чемпионате мира ответил на вопрос о роли форварда Лионеля Месси в команде.

«Он — игрок, который показывает нам, как соревноваться, его голод, его желание продолжать бороться. Даже уставший и с ушибом, он продолжать помогать команде в последние минуты, чтобы добиться результата. Он тот, кто ведет нас вперед. Мы знаем, что его присутствие дает нам преимущество», — приводит слова Маскерано пресс-служба ФИФА.

Лионель Месси.Шедевр Месси принес «Интер Майами» волевую победу. Не пустить Лео в плей-офф может бразильский Мессиньо

«Интер Майами» одержал первую победу на клубном чемпионате мира. На старте турнира клуб из МЛС сыграл вничью с «Аль-Ахли» (0:0). Следующий матч команда Месси проведет 24 июня против «Палмейраса».

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Лионель Месси
Хавьер Маскерано
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ФК Интер Майами
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