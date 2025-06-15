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15 июня 2025, 09:26

Маскерано — о ничьей с «Аль-Ахли»: «Захватывающий матч. Я доволен игрой «Интер Майами»

Алина Савинова

Главный тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано остался доволен игрой команды в первом матче клубного чемпионата мира против «Аль-Ахли» (0:0).

«Я доволен игрой. Во втором тайме мы выглядели гораздо лучше. В первом тайме мы допустили несколько потерь и позволили им провести опасные атаки. Во втором мы захватили инициативу, взяли игру под контроль и могли победить. Это был захватывающий матч», — приводит The Athletic слова Маскерано.

Сэйв вратаря &laquo;Интер Майами&raquo; Оскара Устари в&nbsp;матче с &laquo;Аль-Ахли&raquo;.Месси не забил, а от катастрофы «Интер Майами» спас 38-летний голкипер

Следующий матч «Интер Майами» проведет против «Порту». Игра состоится 19 июня и начнется в 22.00 по московскому времени.

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Хавьер Маскерано
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ФК Аль-Ахли (Каир)
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