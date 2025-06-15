Маскерано — о ничьей с «Аль-Ахли»: «Захватывающий матч. Я доволен игрой «Интер Майами»

Главный тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано остался доволен игрой команды в первом матче клубного чемпионата мира против «Аль-Ахли» (0:0).

«Я доволен игрой. Во втором тайме мы выглядели гораздо лучше. В первом тайме мы допустили несколько потерь и позволили им провести опасные атаки. Во втором мы захватили инициативу, взяли игру под контроль и могли победить. Это был захватывающий матч», — приводит The Athletic слова Маскерано.

Следующий матч «Интер Майами» проведет против «Порту». Игра состоится 19 июня и начнется в 22.00 по московскому времени.