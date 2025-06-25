Мареска — о матче с «Эсперансом»: «Челси» хотел выиграть, чтобы продолжить выстраивать менталитет победителей»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска прокомментировал разгромную победу над «Эсперансом» (3:0) в матче 3-го тура группового турнира клубного чемпионата мира.

«Мы очень счастливы. После поражения [от «Фламенго»] мы хотели выиграть, чтобы продолжить выстраивать менталитет победителей. Футболисты хорошо себя проявили, теперь мы можем думать о следующем матче. Мы все порадовались тому, что Делап забил гол. Здорово, что он с нами», — приводит The Athletic слова тренера.

«Челси» с 6 очками занял второе место в группе D. Команда вышла в 1/8 финала клубного чемпионата мира и встретится с «Бенфикой». Матч состоится 28 июня.