Главный тренер «Бенфики» Лаже — о 6:0 с «Окленд Сити»: «Мы создали достаточно моментов»

Главный тренер «Бенфики» Бруну Лаже прокомментировал победу над «Окленд Сити» (6:0) в матче группового турнира клубного чемпионата мира.

«Мы провели хорошую игру. В первом тайме было очень жарко, но мы создали достаточно моментов, чтобы забить больше одного гола. Более двух часов перерыва позволили нам более детально проанализировать игру и расставить полузащитников и центральных защитников так, как мы этого не делали, чтобы они могли быть ближе к сопернику и перехватывать мяч.

Мы поменяли игроков, чтобы освежить команду, потому что это была действительно сложная игра. Счет был 6:0, мы могли забить еще два гола, но это хороший результат.

Мы должны быть готовы к следующей игре с «Баварией». Нам нужно восстановиться, а затем подготовиться к игре наилучшим образом. Это очень сложный соперник, который очень агрессивно обороняется, действуя один на один по всему полю. Наша цель — подготовить команду к победе», — цитирует 49-летнего португальца сайт ФИФА.

«Бенфика» сыграет с «Баварией» 24 июня.