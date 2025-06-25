Футбол
25 июня, 07:43

Тренер «Бенфики» Лаже — о победе над «Баварией» на клубном ЧМ: «Дело в командной работе»

Алина Савинова

Главный тренер «Бенфики» Бруну Лаже назвал командную работу главным фактором победы над «Баварией» в матче группового турнира клубного чемпионата мира.

Игра прошла в Шарлотте на стадионе «Банк оф Америка» и завершилась со счетом 1:0 в пользу португальского клуба. Единственный гол в матче забил Андреас Шельдеруп.

«Это была командная работа. Думаю, дело именно в ней, а также в том, что мы уже играли против «Баварии». Мы знаем, насколько с ними тяжело, и сделали выводы. И важно то, как мы распоряжались мячом. Думаю, мы справились очень хорошо. Мы добились очень многого, особенно с точки зрения командной игры. Мы заняли первое место в группе и идем дальше», — приводит пресс-служба ФИФА слова Лаже.

Андреас Шельдеруп празднует забитый гол в&nbsp;ворота &laquo;Баварии.«Бавария» попала на «Фламенго», «Бенфика» обошла «Боку», а новозеландцы забили исторический гол

«Бенфика» набрала 7 очков и вышла в плей-офф турнира с первого места в группе C. В 1/8 финала клубного чемпионата мира команда встретится с «Челси». Матч состоится 28 июня.

