Компани — о поражении от «Бенфики»: «Это футбол — нужно использовать свои шансы»

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани прокомментировал результат заключительного матча группового турнира клубного чемпионата мира против «Бенфики» (0:1).

«Первый тайм был совсем слабым. Условия не позволили играть подвижно. Во втором мы создали много моментов и упустили много выходов один на один. Это футбол — нужно использовать свои шансы. Нам следует хорошо подготовиться и сохранить импульс, полученный во втором тайме сегодняшней игры», — приводит Bayern&Germany слова Компани.

«Бавария» набрала 6 очков и заняла второе место в таблице группы C. В 1/8 финала клубного чемпионата мира немецкая команда сыграет с «Фламенго». Матч состоится 29 июня.