24 июня, 00:56

Симеоне — о вылете «Атлетико» с клубного чемпионата мира: «Горжусь игроками. Мы отдали все, что могли»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне подвел итоги выступления команды на клубном чемпионате мира.

23 июня мадридцы обыграли «Ботафого» (1:0) в 3-м туре группового турнира, но не сумели выйти в плей-офф.

«Мы разочарованы, что не смогли пройти дальше. Набрать шесть очков в группе — неплохой результат, но матч с «ПСЖ» обрек нас на провал.

Горжусь игроками. Мы отдали все, что могли. Мы выиграли в двух матчах из трех, но, к сожалению, вылетели», — цитирует Симеоне AS.

Победителем группы B стал «ПСЖ». Второе место занял «Ботафого». Обе команды набрали по 6 очков и опередили «Атлетико» по дополнительным показателям.

  • zg

    Лучше б отказались в пользу Барсы,а сами хорошенько отдохнули!)Боюсь Атлетов ждет очень тяжелый старт сезона...

    24.06.2025

    • Луис Энрике — о выходе «ПСЖ» в 1/8 финала клубного ЧМ: «Мы должны были сделать свою работу, и мы ее сделали»

    Гризманн признан лучшим игроком матча клубного ЧМ с «Ботафого»

