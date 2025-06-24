Симеоне — о вылете «Атлетико» с клубного чемпионата мира: «Горжусь игроками. Мы отдали все, что могли»
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне подвел итоги выступления команды на клубном чемпионате мира.
23 июня мадридцы обыграли «Ботафого» (1:0) в 3-м туре группового турнира, но не сумели выйти в плей-офф.
«Мы разочарованы, что не смогли пройти дальше. Набрать шесть очков в группе — неплохой результат, но матч с «ПСЖ» обрек нас на провал.
Горжусь игроками. Мы отдали все, что могли. Мы выиграли в двух матчах из трех, но, к сожалению, вылетели», — цитирует Симеоне AS.
Победителем группы B стал «ПСЖ». Второе место занял «Ботафого». Обе команды набрали по 6 очков и опередили «Атлетико» по дополнительным показателям.
