Газзаев считает, что Россия лучше бы провела клубный ЧМ: «У нас идеальные условия»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о частых остановках матчей на клубном чемпионате мира-2025 из-за погодных условий.

«Можно понять, почему происходят остановки из-за изменений климатических условий. Ведь все мы знаем о случаях, когда из-за них были летальные исходы. Но, конечно, эти остановки вызывают немалые возмущения у зрителей и игроков. Возможно, подобные турниры стоит проводить в местах с наилучшими климатическими условиями. Я считаю, в Европе есть страны, где в это время можно было бы провести клубный ЧМ. В частности у нас, в России. У нас идеальные условия и в плане погоды, и инфраструктуры. Если клубный чемпионат мира был бы действительно проведен в России, то, думаю, матчи бы проводились без проблем и на них был бы аншлаг», — сказал Газзаев «СЭ».

Клубный чемпионат мира проходит в США с 14 июня по 13 июля.

Денис Сафронов