29 июня, 14:10

Газзаев считает, что Россия лучше бы провела клубный ЧМ: «У нас идеальные условия»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о частых остановках матчей на клубном чемпионате мира-2025 из-за погодных условий.

«Можно понять, почему происходят остановки из-за изменений климатических условий. Ведь все мы знаем о случаях, когда из-за них были летальные исходы. Но, конечно, эти остановки вызывают немалые возмущения у зрителей и игроков. Возможно, подобные турниры стоит проводить в местах с наилучшими климатическими условиями. Я считаю, в Европе есть страны, где в это время можно было бы провести клубный ЧМ. В частности у нас, в России. У нас идеальные условия и в плане погоды, и инфраструктуры. Если клубный чемпионат мира был бы действительно проведен в России, то, думаю, матчи бы проводились без проблем и на них был бы аншлаг», — сказал Газзаев «СЭ».

Клубный чемпионат мира проходит в США с 14 июня по 13 июля.

Денис Сафронов

Валерий Газзаев
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
  • J. P.

    А вот и он, наш правдоруб...

    29.06.2025

  • Scallagrim

    "У нас идеальные условия и в плане погоды, и инфраструктуры." --- Ога. В Москве +11 и дождь на пол-дня. Идеальные условия.

    29.06.2025

  • Александр Иванов

    вот что происходит, когда в доме, где живет Газзаев, сутками не выключать телевизор, и в стране , где утверждают, что самые счастливые - именно они

    29.06.2025

  • Adiоs Amigos R

    Всё правильно сказал

    29.06.2025

  • Симон Вирсаладзе

    У нас поля всюду! Где рожь, где пшеница, а где и футбол (по качеству, правда, зачастую они ничем не отличаются).

    29.06.2025

  • Симон Вирсаладзе

    И лижет-то, лижет так старательно. А усиками, глядите-ка, щекочет (вот потому и не сбривает).

    29.06.2025

  • Diman_madridista

    Он что, правда не понимает что этот КЧМ никому кроме Америки не нужен, и Европе в первую очередь? Что это сугубо коммерческий проект, с тщательно выбранным местом проведения

    29.06.2025

  • оппонент

    Тридцать вторая серия про то, что у нас всё лучше.

    29.06.2025

  • Патриот Великой России

    Мы бы ооооооооооо мы бы ыыыыыыыыыыыы !

    29.06.2025

  • Спринт

    Газзай решил выдать желаемое за действительное. На ЧМ-2018 строем приходили на все стадионы курсанты военных Училищ, которые поверх курсантской формы одевали футболки сборных разных стран. В Екатеринбурге на уродец-стадион вообще загоняли всех без разбора, после полного фиаска с посещением стартового матча в этом городе. А в ФИФА отправили деньги за якобы проданные входные билеты за счет фонда, созданного из добровольно-принудительных взносов всех российских олигархов

    29.06.2025

  • Пан Юзеф

    Придет. Лишь бы не опоздало...

    29.06.2025

  • Телевизор посмотрел

    Неплохо, БЫ, чтобы это просветление пришло к данным персонажам!)

    29.06.2025

  • Пан Юзеф

    Я, пан Телевизор, пришел к Просветлению и осознал, что деньги - мусор и в жизни они совсем не нужны.

    29.06.2025

  • Телевизор посмотрел

    Уважаемый Пан! Пёс доносит до нас, что не хило было БЫ нагреться на данном мероприятии!

    29.06.2025

  • Пан Юзеф

    А что с остальными? Вы знаете? Может, там тоже ремонт требуется? Или хотите клубный чмпионат только в Москве и Питере провести?

    29.06.2025

  • Fanatico

    особенно в Новороссийске там финал надо делать

    29.06.2025

  • DemolisherAjax

    Ну конечно ЧМ же мало было что б народ на денежки растрясти :)

    29.06.2025

  • super_bear

    А у нас поля только в Нижнем и Саранске?

    29.06.2025

  • Пан Юзеф

    Забор - главная деталь любого стадиона.

    29.06.2025

  • Иванова Кира

    Ну хоть забор остался от стадиона...

    29.06.2025

  • Иванова Кира

    Сажали коноплю, а посадили Лебеденко((

    29.06.2025

  • Иванова Кира

    Под Варшавянку)) Для тех кто не в курсе, «Варшавянка» — польская и русская революционная песня. Оригинальную польскую песню написал Вацлав Свенцицкий. Она известна в Польше как «Варшавянка 1905 года». Вихри враждебные веют над нами, Темные силы нас злобно гнетут, В бой роковой мы вступили с врагами, Нас еще судьбы безвестные ждут. Но мы поднимем гордо и смело Знамя борьбы за рабочее дело, Знамя великой борьбы всех народов За лучший мир, за святую свободу. На бой кровавый, Святой и правый, Марш, марш вперед, Рабочий народ!:dancer::dancer::dancer:

    29.06.2025

  • Пан Юзеф

    Сажали-то коноплю. Но выросла лебеда. Зато забористая!

    29.06.2025

  • Пан Юзеф

    Не нужен Варшаве этот второсортный турнирчик. Мы лучше Суперкубок РПЛ проведем.

    29.06.2025

  • Иванова Кира

    Лебедой?(( Нет бы коноплю посадили для школы спортивной ходьбы...Эххх

    29.06.2025

  • Иванова Кира

    Нет пан, играть надо в Варшаве и Легнице))

    29.06.2025

  • Иванова Кира

    Это правильно, на стадионе во Владикавказе, а Газзаева туда почётным гостем)):joy::rofl:

    29.06.2025

  • Пан Юзеф

    Он не в курсе, что в Нижнем стадион надо ремонтировать, а в Саранске все поле лебедой заросло?

    29.06.2025

  • Valekka

    Георгич! К чему пустая болтология?!

    29.06.2025

