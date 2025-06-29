Газзаев считает, что командам интересен клубный ЧМ из-за финансов

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» высказался о клубном чемпионате мира-2025.

«Команды заинтересованы в клубном ЧМ в первую очередь из-за вопроса финансов. Хотя стоит отметить, что благодаря турниру мы узнали о тех командах, о которых никогда не слышали: из Туниса, Новой Зеландии и так далее. Для таких клубов этот турнир дает немало возможностей, но нельзя не отметить, что он вызывает и проблемы, ведь у многих клубов вскоре после его окончания уже стартуют местные чемпионаты, и времени на подготовку остается крайне мало», — сказал Газзаев «СЭ».

Клубный чемпионат мира проходит в США с 14 июня по 13 июля.

Денис Сафронов