26 июня, 08:25

Нападающий Эспозито — о голе за «Интер»: «Это результат стольких лет напряженной работы и самопожертвования»

Павел Лопатко

Нападающий «Интера» Франческо Эспозито прокомментировал свой гол в матче группового турнира клубного чемпионата мира с «Ривер Плейт» (2:0).

«Я до сих пор не понял, что только что произошло. Когда я забил, я начал кричать, а когда увидел бегущего ко мне Лаутаро Мартинеса, я подумал: «Это реально». Это результат стольких лет напряженной работы и самопожертвования. Я невероятно эмоционален», — цитирует 19-летнего итальянца сайт ФИФА.

Эспозито забил гол на 72-й минуте, он стал первым для него на клубном чемпионате мира. В матче с «Урава Ред Даймондс» (2:1) он сделал результативную передачу.

В 1/8 финала клубного чемпионата мира «Интер» сыграет с «Флуминенсе».

Николо Барелла.«Ривер Плейт» — третий лишний. В плей-офф вышли «Интер» и «Монтеррей»
На клубном чемпионате мира определились 14 из 16 участников плей-офф

Гвардиола — о жаре в США: «Мы должны быть готовы к страданиям»

КХЛ на Кинопоиске

