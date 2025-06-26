Нападающий Эспозито — о голе за «Интер»: «Это результат стольких лет напряженной работы и самопожертвования»

Нападающий «Интера» Франческо Эспозито прокомментировал свой гол в матче группового турнира клубного чемпионата мира с «Ривер Плейт» (2:0).

«Я до сих пор не понял, что только что произошло. Когда я забил, я начал кричать, а когда увидел бегущего ко мне Лаутаро Мартинеса, я подумал: «Это реально». Это результат стольких лет напряженной работы и самопожертвования. Я невероятно эмоционален», — цитирует 19-летнего итальянца сайт ФИФА.

Эспозито забил гол на 72-й минуте, он стал первым для него на клубном чемпионате мира. В матче с «Урава Ред Даймондс» (2:1) он сделал результативную передачу.

В 1/8 финала клубного чемпионата мира «Интер» сыграет с «Флуминенсе».