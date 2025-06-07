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Усман Дембеле пропустит групповой турнир КЧМ из-за травмы

Руслан Минаев

Нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле пропустит начало клубного чемпионата мира из-за травмы бедра.

По информации RMC Sport, форвард не выступит в групповом турнире. Его восстановление займет 2-3 недели. Турнир пройдет с 14 июня по 13 июля в США.

«ПСЖ» сыграет в группе B с «Атлетико», «Ботафого» и «Сиэтлом».

Дембеле в прошлом сезоне провел 49 матчей, забил 33 гола и сделал 15 результативных передач.

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Усман Дембеле
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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