«Флуминенсе» обыграл «Ульсан» и одержал первую победу на клубном ЧМ
Бразильский «Флуминенсе» в матче группового турнира клубного чемпионата мира обыграл корейский «Ульсан» со счетом 4:2.
В составе бразильцев отличились Джон Ариас, Нонато, Хуан Фрейтес и Кено. У корейской команды голы забили Ли Джин Хен и Ум Вон Сам.
После этого матча «Флуминенсе» с 4 очками занимает первое место в группе F, столько же очков у дортмундской «Боруссии». На третьей строчке с 3 очками южноафриканский «Мамелоди Сандаунс», замыкает таблицу «Ульсан», который не набрал очков.
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