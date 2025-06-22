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22 июня 2025, 02:57

«Флуминенсе» обыграл «Ульсан» и одержал первую победу на клубном ЧМ

Сергей Разин
корреспондент

Бразильский «Флуминенсе» в матче группового турнира клубного чемпионата мира обыграл корейский «Ульсан» со счетом 4:2.

В составе бразильцев отличились Джон Ариас, Нонато, Хуан Фрейтес и Кено. У корейской команды голы забили Ли Джин Хен и Ум Вон Сам.

После этого матча «Флуминенсе» с 4 очками занимает первое место в группе F, столько же очков у дортмундской «Боруссии». На третьей строчке с 3 очками южноафриканский «Мамелоди Сандаунс», замыкает таблицу «Ульсан», который не набрал очков.

Клубный чемпионат мира. Группа F.
22 июня 2025, 01:00. Нью-Йорк/Нью-Джерси Стэдиум (Нью-Йорк)
Флуминенсе
4:2
Ульсан

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ФК Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
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