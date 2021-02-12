Флик считает, что «Бавария» совершила историческое достижение

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик прокомментировал победу над «УАНЛ Тигрес» (1:0) в финале клубного чемпионата мира.

«Поздравляю свою команду, — цитирует Флика Twitter Bayern and Germany. — Они совершили историческое достижение, выиграли шесть титулов за один сезон. Даже для успешного клуба, как «Бавария», это самый успешный сезон в истории».

Ранее команда выиграла бундеслигу, Кубок и Суперкубок Германии, а также Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. Клубный чемпионат мира был перенесен на 2021 год из-за коронавируса.