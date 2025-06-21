«Фламенго» стал первой командой, вышедшей в плей-офф клубного чемпионата мира-2025

Благодаря победе «Эсперанса» над «Лос-Анджелесом» (1:0), «Фламенго» стал первой командой, гарантировавшей себе выход в плей-офф клубного чемпионата мира-2025.

Бразильская команда, обыгравшая в пятницу «Челси» (3:1), занимает первое место в группе D с 6 очками. У «Челси», идущего вторым 3 очка, как и у «Эсперанса», занимающего третью строчку.

Так как «Фламенго» обыграл и «Челси», и «Эсперанс», в случае равенства очков бразильская команда будет выше в турнирной таблице засчет личных встреч.

В 3-м туре «Фламенго» встретится с «Лос-Анджелесом», а «Челси» — с «Эсперансом». Матчи состоятся 25 июня.