«Фламенго» и «Эсперанс» сыграют на клубном чемпионате мира 16 июня

«Фламенго» и «Эсперанс» проведут матч в первом туре группового турнира клубного чемпионата мира-2025 в ночь на вторник, 17 июня. Игра состоится в Филадельфии (США) на стадионе «Линкольн Файненшел Филд». Начало встречи — в 04.00 по московскому времени.

Клубный чемпионат мира. Группа D.

17 июня 2025, 04:00. Lincoln Financial Field (Филадельфия)

Следить за ключевыми событиями игры «Фламенго» — «Эсперанс» можно в матч-центре «СЭ».

Трансляцию матча покажет в прямом эфире онлайн-платформа «Okko Спорт». Контент стримингового сервиса доступен при наличии подписки.

Клубный чемпионат мира пройдет в США с 15 июня по 13 июля и впервые проводится в формате с 32 клубами.