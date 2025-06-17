«Фламенго» — «Эсперанс»: онлайн-трансляция матча клубного ЧМ-2025
«Фламенго» и «Эсперанс» сыграют на клубном чемпионате мира 16 июня
«Фламенго» и «Эсперанс» проведут матч в первом туре группового турнира клубного чемпионата мира-2025 в ночь на вторник, 17 июня. Игра состоится в Филадельфии (США) на стадионе «Линкольн Файненшел Филд». Начало встречи — в 04.00 по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями игры «Фламенго» — «Эсперанс» можно в матч-центре «СЭ».
Трансляцию матча покажет в прямом эфире онлайн-платформа «Okko Спорт». Контент стримингового сервиса доступен при наличии подписки.
Клубный чемпионат мира пройдет в США с 15 июня по 13 июля и впервые проводится в формате с 32 клубами.
Новости
14 авг 2025 11:26
5
16 июл 2025 22:15
1
15 июл 2025 04:20
13
14 июл 2025 11:24
48