«Челси» уступил «Фламенго» в матче клубного чемпионата мира, «синие» доигрывали матч вдесятером
«Челси» проиграл «Фламенго» в матче группового турнира клубного чемпионата мира — 1:3. Игра проходила в Филадельфии.
Счет в матче открыл английской клуб — в начале первого тайма гол забил Педру Нету. У бразильского клуба на 62-й минуте отметился Бруно Энрике, спустя три минуты гол забил Данило. В концовке матча отличился Уоллес Ян.
Форвард «Челси» Николас Джексон получил красную карточку на 68-й минуте.
«Фламенго» набрал 6 очков и возглавил группу D. «Челси» с 3 очками — на второй строчке. «Эсперанс» (Тунис) и «Лос-Анджелес» не набрали ни одного очка.
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