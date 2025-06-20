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20 июня 2025, 23:01

«Челси» уступил «Фламенго» в матче клубного чемпионата мира, «синие» доигрывали матч вдесятером

Руслан Минаев
Леви Колвилл (слева) и Гонсало Плата.
Фото Reuters

«Челси» проиграл «Фламенго» в матче группового турнира клубного чемпионата мира — 1:3. Игра проходила в Филадельфии.

Счет в матче открыл английской клуб — в начале первого тайма гол забил Педру Нету. У бразильского клуба на 62-й минуте отметился Бруно Энрике, спустя три минуты гол забил Данило. В концовке матча отличился Уоллес Ян.

Форвард «Челси» Николас Джексон получил красную карточку на 68-й минуте.

«Фламенго» набрал 6 очков и возглавил группу D. «Челси» с 3 очками — на второй строчке. «Эсперанс» (Тунис) и «Лос-Анджелес» не набрали ни одного очка.

Клубный чемпионат мира. Группа D.
20 июня 2025, 21:00. Lincoln Financial Field (Филадельфия)
Фламенго
3:1
Челси

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ФК Фламенго
ФК Челси
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