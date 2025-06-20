«Челси» уступил «Фламенго» в матче клубного чемпионата мира, «синие» доигрывали матч вдесятером

«Челси» проиграл «Фламенго» в матче группового турнира клубного чемпионата мира — 1:3. Игра проходила в Филадельфии.

Счет в матче открыл английской клуб — в начале первого тайма гол забил Педру Нету. У бразильского клуба на 62-й минуте отметился Бруно Энрике, спустя три минуты гол забил Данило. В концовке матча отличился Уоллес Ян.

Форвард «Челси» Николас Джексон получил красную карточку на 68-й минуте.

«Фламенго» набрал 6 очков и возглавил группу D. «Челси» с 3 очками — на второй строчке. «Эсперанс» (Тунис) и «Лос-Анджелес» не набрали ни одного очка.