«Фламенго» и «Челси» встретятся в матче клубного чемпионата мира

«Фламенго» и «Челси» встретятся в матче 2-го тура группового этапа клубного чемпионата мира в пятницу, 20 июня. Игра будет проходить на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии и начнется в 21.00 по московскому времени.

С ключевыми событиями и результатом игры «Фламенго» — «Челси» можно будет ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Клубный чемпионат мира. Группа D.

20 июня 2025, 21:00. Lincoln Financial Field (Филадельфия)

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт» по платной подписке на стриминговый ресурс.

Команды выступают в группе D. В 1-м туре группового этапа «Фламенго» победил «Эсперанс» (2:0), а «Челси» с тем же счетом обыграл «Лос-Анджелес».

Актуальная информация о клубном чемпионате мира доступна в разделе турнира на сайте «СЭ».