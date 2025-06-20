«Фламенго» — «Челси»: онлайн-трансляция матча клубного ЧМ-2025
«Фламенго» и «Челси» встретятся в матче клубного чемпионата мира
«Фламенго» и «Челси» встретятся в матче 2-го тура группового этапа клубного чемпионата мира в пятницу, 20 июня. Игра будет проходить на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии и начнется в 21.00 по московскому времени.
С ключевыми событиями и результатом игры «Фламенго» — «Челси» можно будет ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.
В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт» по платной подписке на стриминговый ресурс.
Команды выступают в группе D. В 1-м туре группового этапа «Фламенго» победил «Эсперанс» (2:0), а «Челси» с тем же счетом обыграл «Лос-Анджелес».
Актуальная информация о клубном чемпионате мира доступна в разделе турнира на сайте «СЭ».
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