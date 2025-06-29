«Фламенго» и «Бавария» встретятся в 1/8 финала клубного чемпионата мира 29 июня

«Фламенго» и «Бавария» сыграют в 1/8 финала клубного чемпионата мира в воскресенье, 29 июня. Игра пройдет на стадионе «Хард Рок Стэдиум» в Майами (США) и начнется в 23.00 по московскому времени.

Клубный чемпионат мира. 1/8 финала.

29 июня, 23:00. Hard Rock Stadium (Майами)

Ключевые события и результат игры «Фламенго» — «Бавария» можно отслеживать в нашем матч-центре.

Транслировать матч «Фламенго» — «Бавария» в прямом эфире будет платформа «Okko Спорт». Смотреть контент онлайн-кинотеатра Okko можно при наличии подписки.

«Фламенго» выступало в группе D вместе с «Челси», «Эсперансом», «Лос-Анджелесом» и заняло первое место с 7 очками. «Бавария» играла в группе С с «Бенфикой», «Бока Хуниорс», «Оклендом» и финишировала второй с 6 очками.