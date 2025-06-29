Футбол
Клубный ЧМ
Новости
Плей-офф / Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
Клубный ЧМ

29 июня, 21:13

«Фламенго» — «Бавария»: стартовые составы на матч 1/8 финала клубного чемпионата мира

Игнат Заздравин
Корреспондент

Стали известны стартовые составы на матч между «Фламенго» и «Баварией» в 1/8 финала клубного чемпионата мира.

Игра пройдет на «Хард Рок Стэдиум» в Майами.

«Фламенго»: Росси, Алекс Сандро, Лео Перейра, Данило, Уэсли, Жоржиньо, Пульгар, Жерсон, де Арраскаэта, Луис Араужо, Плата.

«Бавария»: Нойер, Геррейру, Станишич, Та, Лаймер, Горетцка, Киммих, Коман, Мусиала, Олисе, Кейн.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

&laquo;Фламенго&raquo; и &laquo;Бавария&raquo; сыграют в&nbsp;матче 1/8 финала клубного ЧМ-2025.«Фламенго» — «Бавария». Онлайн-трансляция матча клубного ЧМ
Клубный чемпионат мира. 1/8 финала.
29 июня, 23:00. Hard Rock Stadium (Майами)
Фламенго
2:4
Бавария

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
ФК Бавария
ФК Фламенго
Читайте также
В Турции призвали Европу прислушаться к словам Путина
Трамп потребовал от ХАМАС быстрых действий в вопросе освобождения заложников
Команда Хабиба — самая сильная в России. Кто ее лучшие бойцы?
«Оборона красно-белых безобразная, они вообще не соображают». Что говорят о предстоящем матче ЦСКА - «Спартак»
Фигуристы Косторная и Куница стали родителями
В Грузии прошли парламентские выборы. Главное
Популярное видео
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Клубный ЧМ 2025: расписание и результаты матчей, итоги группы, сетка плей-офф
Кукурелью напугало присутствие Трампа на церемонии награждения после финала КЧМ-2025
«Реал» предложил проводить клубный ЧМ раз в два года
Мареска показал, в чем сила его «Челси». Но получится ли развить успех?
Трамп пошутил, что может переименовать «соккер» в «футбол» в США
Доннарумму признали лучшим в составе «ПСЖ» в финале КЧМ
Палмер — о Трампе на подиуме во время вручения трофея КЧМ: «Я был в недоумении»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«ПСЖ» разгромил «Интер Майами» и вышел в четвертьфинал клубного чемпионата мира

Луис Энрике — о победе «ПСЖ» над «Интер Майами»: «Мы были великолепны в первом тайме»

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости