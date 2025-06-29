«Фламенго» — «Бавария»: стартовые составы на матч 1/8 финала клубного чемпионата мира

Стали известны стартовые составы на матч между «Фламенго» и «Баварией» в 1/8 финала клубного чемпионата мира.

Игра пройдет на «Хард Рок Стэдиум» в Майами.

«Фламенго»: Росси, Алекс Сандро, Лео Перейра, Данило, Уэсли, Жоржиньо, Пульгар, Жерсон, де Арраскаэта, Луис Араужо, Плата.

«Бавария»: Нойер, Геррейру, Станишич, Та, Лаймер, Горетцка, Киммих, Коман, Мусиала, Олисе, Кейн.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.