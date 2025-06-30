Футбол
30 июня, 01:06

«Бавария» победила «Фламенго» и сыграет с «ПСЖ» в четвертьфинале клубного ЧМ

Игнат Заздравин
Корреспондент
Харри Кейн.
Фото AFP

«Бавария» переиграла «Фламенго» в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира — 4:2.

Мюнхенцы открыли счет благодаря автоголу Эрика Пульгара на шестой минуте. Три минуты спустя Харри Кейн удвоил преимущество «Баварии». На 33-й минуте Жерсон отыграл один мяч, но в конце первого тайма Леон Горетцка сделал счет 3:1.

Во втором тайме «Фламенго» снова сумел сократить отставание в счете — на 55-й минуте пенальти реализовал Жоржиньо. Окончательный счет на 73-й минуте установил Харри Кейн, который оформил дубль.

«Бавария» вышла в четвертьфинал турнира, где сыграет с «ПСЖ». «Фламенго» вылетел с клубного чемпионата мира.

Клубный чемпионат мира. 1/8 финала.
29 июня, 23:00. Hard Rock Stadium (Майами)
Фламенго
2:4
Бавария

Популярное видео
  • S-timur

    Очень интересная игра действительно двух топовых команд. Но всю игру было ощущение что Бавария сильнее и может проиграть только по собственной глупости.

    30.06.2025

  • serkonol

    такой матч можно будет посмотреть.

    30.06.2025

  • SроrtХрrеssNiсk

    Турнир проводится в разгар некоторых текущих чемпионатов, влечет переносы матчей и лишнюю нагрузку на игроков ведущих клубов. Всё ради прибыли букмекеров надо полагать. Но какой смысл ставить на полутоварищеские матчи полуготовых команд??? Вероятно смысл не нужен, главное - прибыль.

    30.06.2025

  • Спринт

    Один раз в четыре года - еще как "приживется". Да и участвующие футбольные клубы изрядно пополнят свою бюджет. ФИФА то-же, вестимо будет не в прогаре. Не только приживется, но еще и увеличат количество команд на групповой стадии КЧМ.

    30.06.2025

  • Спринт

    Фламенго играл, как мог, Бавария, как умеет. Кейн две шестерки положил на зависть всем! Это уже не удача, а мастерство бомбардира! П-С-Ж - Бавария в 1/4 - это матч, ради которого стоило перебраться через океан. Будет что посмотреть.

    30.06.2025

  • igor1972

    Псж -Бавария в 1/4 топовая вывеска. В предвкушении. А вообще сама идея такого КЧМ вряд ли приживется. Слишком большой разрыв между Европой и другими континентами. Да и вообще футбола стало чрезмерно много, особенно клубного. Теряется острота ожидания, любое блюдо приедается

    30.06.2025

    • Дембеле обратился к Месси после разгромной победы «ПСЖ» над «Интер Майами»

    Филипе Луис — о поражении от «Баварии»: «Мы должны просто признать превосходство нашего соперника»

