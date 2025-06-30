«Бавария» победила «Фламенго» и сыграет с «ПСЖ» в четвертьфинале клубного ЧМ

«Бавария» переиграла «Фламенго» в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира — 4:2.

Мюнхенцы открыли счет благодаря автоголу Эрика Пульгара на шестой минуте. Три минуты спустя Харри Кейн удвоил преимущество «Баварии». На 33-й минуте Жерсон отыграл один мяч, но в конце первого тайма Леон Горетцка сделал счет 3:1.

Во втором тайме «Фламенго» снова сумел сократить отставание в счете — на 55-й минуте пенальти реализовал Жоржиньо. Окончательный счет на 73-й минуте установил Харри Кейн, который оформил дубль.

«Бавария» вышла в четвертьфинал турнира, где сыграет с «ПСЖ». «Фламенго» вылетел с клубного чемпионата мира.