29 июня, 21:30

«Фламенго» — «Бавария»: онлайн-трансляция матча 1/8 финала клубного ЧМ-2025

«Фламенго» и «Бавария» встретятся на клубном чемпионате мира
Александр Иткин
редактор интернет отдела

«Фламенго» и «Бавария» встретятся в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира в воскресенье, 29 июня. Игра пройдет на стадионе «Хард Рок» в Майами, стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча 1/8 финала клубного чемпионата мира. С ключевыми событиями и результатом игры «Фламенго» — «Бавария» можно будет ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Клубный чемпионат мира. 1/8 финала.
29 июня, 23:00. Hard Rock Stadium (Майами)
Фламенго
2:4
Бавария

В прямом эфире встречу покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт», трансляция будет доступна по платной подписке на стриминговый ресурс.

«Бавария» заняла второе место в группе С с «Бенфикой», «Бока Хуниорс», «Оклендом», а «Фламенго» — первое место в группе D с «Челси», «Эсперансом», «Лос-Анджелесом».

Футбол
ФК Бавария
ФК Фламенго
