«Фламенго» и «Бавария» встретятся в матче клубного чемпионата мира

«Фламенго» и «Бавария» встретятся в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира в воскресенье, 29 июня. Игра пройдет на стадионе «Хард Рок» в Майами и начнется в 23.00 по московскому времени.

«Фламенго» занял первое место в группе D, победив «Эсперанс» (2:0) и «Челси» (3:1) и сыграв вничью с «Лос-Анджелесом» (1:1). «Бавария» финишировала второй в группе С, обыграв «Окленд» (10:0) и «Боку Хуниорс» (2:1) и уступив «Бенфике» (0:1).

Клубный чемпионат мира. 1/8 финала.

29 июня, 23:00. Hard Rock Stadium (Майами)

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» по платной подписке на стриминговый сервис.

С ключевыми событиями и результатом игры «Фламенго» — «Бавария» можно будет ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».