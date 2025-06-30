Филипе Луис — о поражении от «Баварии»: «Мы должны просто признать превосходство нашего соперника»

Главный тренер «Фламенго» Филипе Луис прокомментировал поражение от «Баварии» (2:4) в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира.

«Мы должны просто признать превосходство нашего соперника. Они очень хороши, мы это знали. На этом уровне любая ошибка фатальна. Те, кто заслуживал победы, добились своего», — цитирует 39-летнего бразильца сайт ФИФА.

«Фламенго» в групповом этапе клубного чемпионата мира занял первое место в квартете D, набрав в 3 матчах 7 очков.