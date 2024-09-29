ФИФА утвердила 12 стадионов, на которых пройдут матчи клубного чемпионата мира-2026

Международная федерация футбола (ФИФА) объявила 12 стадионов, на которых будут проходить матчи клубного чемпионата мира-2025.

Клубный чемпионат мира в обновленном формате пройдет с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. В турнире впервые примут участие 32 клуба.

Матчи пройдут в штатах Нью-Джерси, Шарлотт, Цинциннати, Лос-Анджелес, Майами, Нашвилл, Орландо (две арены), Филадельфия, Сиэтл, Вашингтон и Атланта.

Финальный матч турнира состоится на «Метлайф Стэдиум» в Нью-Джерси.