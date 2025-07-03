ФИФА предложила дополнительные бесплатные билеты на матчи клубного чемпионата мира

ФИФА продолжает распространять бесплатные билеты на матчи клубного чемпионата мира в США, сообщает Daily Mail.

В том числе купившим билеты на прерванный из-за грозы матч между «Бенфикой» и «Челси» предложили по четыре бесплатных места на игру «Интера» и «Флуминенсе» на том же стадионе в Шарлотте

Игру «Бенфика» — «Челси» (1:4) посетили 25 929 человек при вместимости стадиона «Банк оф Америка» в 74 867 человек.

Кроме того, по два бесплатных билета предложили тем, кто посетил матч «ПСЖ» — «Интер Майами» (4:0). Они смогли бесплатно посмотреть игру «Боруссия» — «Монтеррей» (2:1). Однако встреча немецкого и мексиканского клубов в итоге собрала 31442 человека при вместимости стадиона «Мерседес-Бенц Стэдиум» в 71 000 человек.