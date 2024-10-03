ФИФА объявила о создании дополнительного трансферного окна

ФИФА сообщила, что в футболе появится дополнительное трансферное окно.

Нововведение связано с обновленным клубным чемпионатом мира. Дополнительное трансферное окно пройдет с 1 по 10 июня 2025 года, тогда как турнир стартует 15 июня.

Решение обусловлено тем, что контракты некоторых футболистов могут истечь во время клубного ЧМ. Таким образом, клубы смогут приобрести замены уходящим игрокам перед стартом турнира.

Клубный чемпионат мира нового формата пройдет в США с 15 июня по 13 июля. В нем примут участие 32 футбольных клуба.