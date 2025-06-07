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ФИФА на клубном ЧМ внедрит новую технологию определения офсайда

ФИФА на своем сайте сообщила о планах использовать на клубном чемпионате мира-2025 полуавтоматическую технологию определения офсайда.

В декабре 2024 года ФИФА провела успешные испытания технологии в матчах Межконтинентального кубка и нескольких молодежных турниров. Система подает быстрый звуковой сигнал к уху арбитра на бровке в случае очевидного офсайда.

В ФИФА отметили, что система будет отслеживать позиции игроков и мяч, обеспечивая автоматическое оповещение об офсайде официальных лиц матча в режиме реального времени.

Клубный чемпионат мира 2025 пройдет с 15 июня по 13 июля. Групповой этап стартует 14 июня и завершится 26 июня. Стадия плей-офф состоится с 28 июня по 9 июля. Финал запланирован на 13 июля.

Источник: ФИФА
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