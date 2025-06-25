Филипе Луис — о плане на матч с «Баварией»: «ДНК «Фламенго» требует контролировать игру»

Главный тренер «Фламенго» Филипе Луис рассказал о плане команды на матч 1/8 финала клубного чемпионата мира против «Баварии».

«ДНК «Фламенго» требует, чтобы мы старались отобрать мяч у соперника, пытались прессинговать, контролировать игру и быть как можно более вертикальными. Именно это мы и постараемся сделать. Мы знаем их качество и манеру игры. Они попытаются навязать нам свой ритм, и мы постараемся сделать то же самое. В конце концов, пусть победит лучшая команда», — цитирует слова Луиса пресс-служба «Баварии».

Бразильская команда в 3 матчах набрала 7 очков и вышла в плей-офф турнира с первого места группы D.

Матч между командами состоится 29 июня и начнется в 23.00 по московскому времени.