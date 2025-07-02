Вальверде — о победе над «Ювентусом»: «Это были огромные усилия против очень сильного соперника»

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде прокомментировал победу над «Ювентусом» (1:0) в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира.

«Это были огромные усилия против очень сильного соперника. Я думаю, у нас было немало моментов, и это заслуга нас за ту работу, которую мы проделали как в обороне, так и в атаке. Мы должны продолжать совершенствоваться — многое еще предстоит доработать, — но это еще один шаг вперед», — цитирует 26-летнего уругвайца DAZN.

Вальверде был признан лучшим игроком матча. Полузащитник сделал 93 процента точных передач и нанес 6 ударов.

В четвертьфинале турнира «Реал» сыграет с победителем матча «Боруссия» — «Монтеррей».