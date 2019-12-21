«Ливерпуль» стал победителем клубного чемпионата мира-2019. В финальном матче англичане в дополнительное время обыграли «Фламенго» (1:0).

На счету европейских клубов 12 побед в клубном ЧМ. Из них две принадлежат английским командам («Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль», две — итальянским («Милан» и «Интер»), одна — немецкой («Бавария») и семь — испанским (4 у «Реала» и 3 у «Барселоны»).

Южноамериканские команды выигрывали трофей толлько четыре раза, из них три — в трех первых розыгрышах турнира.

Примечательно, что предшественник клубного ЧМ — Межконтинентальный кубок — европейские и южноамериканские команды выигрывали примерно поровну (13 — Южная Америка, 12 — Европа).