Это надо видеть. Клопп передразнил главного тренера «Монтеррея»

«Ливерпуль» выиграл у «Монтеррея» (2:1) в матче 1/2 финала клубного чемпионата мира. В одном из моментов главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп отреагировал на жест своего визави Антонио Мохамеда, передразнив его

pic.twitter.com/t9Zu1kL2zp ??? love you Klopp — Billy Liddell (@Liddellpool) December 18, 2019

«Ливерпуль» в финале турнира сыграет с бразильским «Фламенго».

Тренер «Монтеррея»: «Может быть, футболка «Ливерпуля» имеет больший вес, потому Гомеса не удалили»