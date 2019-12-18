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Это надо видеть. Клопп передразнил главного тренера «Монтеррея»

18 декабря 2019, 23:58
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«Ливерпуль» выиграл у «Монтеррея» (2:1) в матче 1/2 финала клубного чемпионата мира. В одном из моментов главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп отреагировал на жест своего визави Антонио Мохамеда, передразнив его

«Ливерпуль» в финале турнира сыграет с бразильским «Фламенго».

Тренер «Монтеррея»: «Может быть, футболка «Ливерпуля» имеет больший вес, потому Гомеса не удалили»

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