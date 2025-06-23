«Эсперанс» и «Челси» сыграют в клубном чемпионате мира 2025 25 июня

«Эсперанс» и «Челси» сыграют в матче группового этапа клубного чемпионата мира 2025 в ночь 24 на 25 июня. Игра состоится на стадионе «Линкольн Файненшл Филд» в Филадельфии (штат Пенсильвания, США). Начало — в 4.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Эсперанс» — «Челси» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на онлайн-платформе Okko в разделе «Спорт» по платной подписке.

Клубный чемпионат мира. Группа D.

25 июня, 04:00. Lincoln Financial Field (Филадельфия)

Тунисская команда и английский клуб играют в группе D вместе с «Фламенго», «Леоном» и «Лос-Анджелесом».

Клубный чемпионат мира по футболу 2025 пройдет с 14 июня по 13 июля. Впервые турнир проводится в новом формате, в котором принимают участие 32 клуба из шести континентальных конфедераций.