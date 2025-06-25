«Челси» разгромил «Эсперанс» на клубном чемпионате мира

«Челси» выиграл у «Эсперанса» в матче 3-го тура группового турнира клубного чемпионата мира — 3:0.

Английская команда забила два гола в добавленное к первому тайму время — отличились Тосин Адарабиойо и Лиам Делап. Оба мяча были забиты с передач Энцо Фернандеса. В конце второй половины 19-летний Тайрик Джордж довел счет до крупного.

«Челси» набрал 6 очков и занял 2-е место в группе D. «Эсперанс» стал третьим и не попал в плей-офф (3 очка).

В 1/8 финала «Челси» встретится с «Бенфикой». Матч состоится 28 июня.