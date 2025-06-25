«Эсперанс» и «Челси» сыграют на клубном чемпионате мира 25 июня

«Эсперанс» и «Челси» сыграют в 3-м туре группового этапа клубного чемпионата мира-2025 в ночь на среду, 25 июня. Встреча в Филадельфии (США) на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» начнется в 04.00 по московскому времени.

Клубный чемпионат мира. Группа D.

25 июня, 04:00. Lincoln Financial Field (Филадельфия)

Транслировать встречу в прямом эфире будет онлайн-платформа «Okko Спорт». Контент стримингового сервиса доступен при наличии подписки.

Следить за ключевыми событиями игры «Эсперанс» — «Челси» можно в матч-центре «СЭ».

«Эсперанс» и «Челси» выступают в группе D вместе с «Фламенго» и «Лос-Анджелесом». После 2 туров клуб из Туниса занимает третье место с 3 очками, а англичане — вторую строчку также с 3 очками.

Клубный чемпионат мира 2025 года проходит с 15 июня по 13 июля в США.