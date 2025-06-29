Мареска: «Мы продолжали играть, и я думаю, что получили заслуженную награду»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска прокомментировал победу над «Бенфикой» (4:1) в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира.

«Я горжусь выступлением, очень горжусь. Оно закончилось на 85-й минуте. Затем игру остановили, и началась совершенно новая игра. Когда ты сидишь в ожидании больше часа, это нелегко, но мы продолжали играть, и я думаю, что получили заслуженную награду. Мы входим в первую восьмерку команд в этом соревновании, и мы очень счастливы», — цитирует итальянца DAZN.

На 85-й минуте арбитр прервал встречу из-за грозы в районе стадиона, из-за чего игра продолжилась спустя два часа.

В четвертьфинале «Челси» встретится с «Палмейрасом». Матч пройдет 5 июля и начнется в 4:00 мск.