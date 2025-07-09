Мареска: «Наконец-то у «Челси» будет последний матч в сезоне»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска прокомментировал победу над «Флуминенсе» (2:0) в полуфинале клубного чемпионата мира.

«Это большое достижение. Это был фантастический сезон — топ-4 в АПЛ, победа в Лиге конференций, а теперь и финал этого турнира. Мы так счастливы. Идем от игры к игре. Наконец-то у нас будет последняя игра сезона, и надеемся, что сможем выиграть турнир», — цитирует официальный сайт ФИФА Мареску.

В финале клубного ЧМ «Челси» сыграет с победителем матча «ПСЖ» — «Реал». Финал состоится в воскресенье, 13 июля.