Мареска — о победе над «Палмейрас»: «Это была тяжелая игра»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска прокомментировал победу над «Палмейрас» (2:1) в матче 1/4 финала клубного чемпионата мира-2025.

«Это была тяжелая игра, как мы и ожидали. Нам потребовалось много энергии, потому что мы находимся в конце сезона, а они в начале, так что энергия разная, но я хочу поздравить игроков, потому что они были очень хороши... Мы счастливы, потому что выиграли, счастливы, потому что Эстеван забил, так что это прекрасный вечер», — приводит слова Марески пресс-служба ФИФА.

«Челси» в полуфинале КЧМ-2025 сыграет с «Флуминенсе». Матч запланирован на 8 июля.