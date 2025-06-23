Футбол
23 июня, 06:25

Джуду Беллингему сделают операцию после клубного чемпионата мира

Павел Лопатко

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем подтвердил, что после клубного чемпионата мира ему предстоит операция на плече.

«Я достиг точки, когда боль стала не такой сильной, но мне надоело играть с перевязью. Я сильно теряю в весе из-за обильного потоотделения и решил, что после турнира перенесу операцию. Я долго ждал, и мое терпение на исходе, но физиотерапевты и врачи были великолепны. Я просто хочу почувствовать себя свободным», — цитирует 21-летнего англичанина DAZN.

Беллингема признали лучшим игроком матча группового турнира клубного чемпионата мира против «Пачуки» (3:1). Он забил первый гол испанцев в этой встрече.

В сезоне-2024/25 Беллингем в 54 матчах забил 15 голов и сделал 14 результативных передач.

