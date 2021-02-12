Дуглас Коста пошутил по поводу победы на клубном чемпионате мира

Нападающий «Баварии» Дуглас Коста после победы на клубном чемпионате мира пошутил по поводу своего игрового времени. 30-летний бразилец на этом турнире сыграл всего 16 минут.

«Когда попросил своих друзей в школе указать твое имя в групповой работе! Ха-ха-ха, шутки в сторону... Чемпион мира», — написал Коста.

Напомним, «Бавария» арендовала Косту у «Ювентуса» перед этим сезоном.