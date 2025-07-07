Булыкин: «В матче с «ПСЖ» может сработать магия «Реала», которая никуда не делась»

Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча «ПСЖ» — «Реал» в полуфинале клубного чемпионата мира.

«Я думаю, что клубы покажут зрелищный голевой футбол. Хоть футболисты и устали после европейского сезона, я уверен, что здесь покажут себя во всей красе. Все-таки сыграть в финале такого турнира — дорогого стоит, поэтому они приложат все усилия и будут биться до последней минуты. Даже не рискну предположить, кто победит. Многие говорят, что «ПСЖ», потому что они сейчас в отличной форме, но так как полуфинал состоит из одной игры, случиться может всякое. Может сработать магия «Реала», которая никуда не делась и всегда присутствует. В важных моментах они могут творить чудеса. Даже несмотря на то, что «ПСЖ» сейчас немного лучше, я считаю, что фаворита в этой паре нет», — сказал Булыкин «СЭ».

«ПСЖ» и «Реал» встретятся в полуфинале клубного чемпионата мира в среду, 9 июля. Игра состоится на стадионе «Метлайф-стэдиум» в Нью-Джерси. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Александр Антоняк