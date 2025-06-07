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7 июня 2025, 05:07

Для трансляций матчей клубного ЧМ будут использовать камеры на судьях

ФИФА на своем сайте сообщила о планах использовать во время матчей клубного чемпионата мира-2025 видеокамеры на судьях.

«Одна из главных целей этого теста — выяснить, может ли новый ракурс камеры улучшить восприятие зрителей, продемонстрировав точку зрения судьи. Кроме того, ФИФА будет использовать опыт турнира для разработки рекомендаций по использованию таких камер в футболе», — говорится в пресс-релизе.

Клубный чемпионат мира-2025 пройдет с 15 июня по 13 июля. Групповой этап стартует 14 июня и завершится 26 июня. Стадия плей-офф состоится с 28 июня по 9 июля. Финал запланирован на 13 июля.

Источник: ФИФА
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