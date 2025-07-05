Дембеле повторил празднование гола Жоты в матче клубного ЧМ с «Баварией»

Нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле отметился забитым мячом в четвертьфинальном матче клубного чемпионата мира против «Баварии» (2:0).

28-летний француз поразил ворота немецкой команды на 90+7-й минуте встречи. Он отпраздновал гол в стиле погибшего футболиста «Ливерпуля» Диогу Жоты, который неоднократно делал это, демонстрируя в руках воображаемый геймпад.

28-летний Жота погиб утром 3 июля в результате ДТП в Испании вместе со своим 26-летним братом Андре. Сообщалось, что их автомобиль потерял управление из-за лопнувшей шины. Похороны форварда «Ливерпуля» прошли в субботу, 5 июля, в Порту.