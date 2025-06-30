Дембеле обратился к Месси после разгромной победы «ПСЖ» над «Интер Майами»

Форвард «ПСЖ» Усман Дембеле после победы над «Интер Майами» (4:0) обратился к нападающему соперника Лионелю Месси.

«Рад снова видеть тебя, величайший всех времен. Надеюсь, ты продолжишь творить историю с «Интер Майами», как сделал это на клубном чемпионате мира», — написал Дембеле в соцсетях под фото с Месси.

«ПСЖ» вышел в четвертьфинал турнира. Там команда Луиса Энрике сыграет с победителем пары «Фламенго» — «Бавария».